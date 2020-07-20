Более 8,7 млн человек в мире вылечились от коронавируса

10:06, 20 июля 2020, ПАИ

По состоянию на утро 20 июля в мире зарегистрировано 14 647 584 случая заражения коронавирусом нового типа COVID-19 – такие данные приводятся на сайте Worldometers, где ведётся статистика заболеваний.

Жертвами коронавируса стали 608 987 человек. Количество выздоровевших – 8 737 852.

Наибольшее количество случаев заражения зарегистрировано в США – 3 898 550. В этой стране от коронавируса умерло 143 289 человек, выздоровело 1 802 338.

Россия по абсолютному количеству заражённых находится на четвёртом месте. Здесь коронавирусом заболело 771 546 человек, выздоровело 550 344 пациента, умерло – 12 342. В Псковской области выявлен 3 421 случай заражения коронавирусом, 2 058 человек выздоровело, 45 – умерло.