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Общество

Более 69 тысяч человек заразились коронавирусом в граничащих с Псковской областью странах

69 426 человек заразилось коронавирусом в граничащих с Псковской областью странах – в Эстонии, Латвии и Белоруссии. Зарегистрировано 603 летальных исхода, сообщают медицинские службы трёх стран.

По состоянию на 20 июля в Эстонии общее количество заболевших достигло 2 021 человека, погибло – 69. В Латвии 1 192 человека были инфицированы коронавирусом, погиб – 31. В Белоруссии коронавирусом заразилось 66 213 человек, погибло – 503.

По последним данным, в мире коронавирусом заразилось более 14,6 млн человек, свыше 8,7 млн – выздоровело, более 608 тысяч – умерло. В России коронавирусом заболело 777 486 человек, выздоровело 553 602 пациента, умерло – 12 427. В Псковской области выявлено 3 437 случаев заражения коронавирусом, 2 096 человек выздоровело, 45 – умерло.

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