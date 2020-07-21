0
12:18
Случаев списывания на ЕГЭ в Псковской области не зарегистрировали
11:38
Часть Рижского проспекта в Пскове перекроют в Пскове 23 июля
11:24
Салют в Пскове 23 июля продлится 10 минут
11:03
Олег Брячак о силе и бессилии «Справедливой России» (ПРЯМОЙ ЭФИР)
10:20
Олег Брячак в прямом эфире ПАИ-live: о силе и бессилии «Справедливой России»
09:37
Грозы ожидаются в Псковской области 21 июля
08:04
Псковичи просят установить пандус на лестнице
Еще новости
Общество

Девять псковских выпускников сдали ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов

Фото: Дарья Хваткова.

В Псковской области из числа выпускников, сдавших ЕГЭ по русскому языку 6 июля, девять учеников набрали 100 баллов. Об этом сообщил председатель профильного комитета Александр Седунов на пресс-конференции 21 июля, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Александр Седунов рассказал, что комитет по образованию перестал выстраивать рейтинги образовательных учреждений по баллам на экзаменах, поскольку школы, которые находятся в топе по этому показателю, и так известны профильному органу.

Уже сейчас известно о четырех стобалльниках на ЕГЭ по литературе в Псковской области и девяти – по русскому языку. «И эта цифра будет расти», - подчеркнул Седунов.

Также спикер уверен, что псковские выпускники преодолевали порог по баллам. На дополнительный этап проведения ЕГЭ, который состоится в августе, пока записались шесть человек, которые по каким-то причинам не смогли пройти испытание в основном потоке.

Ранее ученики и их родители отметили, что некоторые задания из ЕГЭ по русскому языку вводили их в ступор.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Рады ли вы открытию кафе, ресторанов и баров в Псковской области с 15 июля?
Проголосовать >>>

Случаев списывания на ЕГЭ в Псковской области не зарегистрировали
21 июля 2020
Случаев списывания на ЕГЭ в Псковской области не зарегистрировали
Часть Рижского проспекта в Пскове перекроют в Пскове 23 июля
21 июля 2020
Часть Рижского проспекта в Пскове перекроют в Пскове 23 июля
Салют в Пскове 23 июля продлится 10 минут
21 июля 2020
Салют в Пскове 23 июля продлится 10 минут
Олег Брячак о силе и бессилии «Справедливой России» (ПРЯМОЙ ЭФИР)
21 июля 2020
Олег Брячак о силе и бессилии «Справедливой России» (ПРЯМОЙ ЭФИР)
Олег Брячак в прямом эфире ПАИ-live: о силе и бессилии «Справедливой России»
21 июля 2020
Олег Брячак в прямом эфире ПАИ-live: о силе и бессилии «Справедливой России»
Грозы ожидаются в Псковской области 21 июля
21 июля 2020
Грозы ожидаются в Псковской области 21 июля
Псковичи просят установить пандус на лестнице
21 июля 2020
Псковичи просят установить пандус на лестнице
«Живём под постоянным давлением» - приют для животных «Лесопилка» ищет новое место
21 июля 2020
«Живём под постоянным давлением» - приют для животных «Лесопилка» ищет новое место

Идет загрузка...