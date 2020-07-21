Девять псковских выпускников сдали ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов

12:30, 21 июля 2020, ПАИ

В Псковской области из числа выпускников, сдавших ЕГЭ по русскому языку 6 июля, девять учеников набрали 100 баллов. Об этом сообщил председатель профильного комитета Александр Седунов на пресс-конференции 21 июля, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Александр Седунов рассказал, что комитет по образованию перестал выстраивать рейтинги образовательных учреждений по баллам на экзаменах, поскольку школы, которые находятся в топе по этому показателю, и так известны профильному органу.

Уже сейчас известно о четырех стобалльниках на ЕГЭ по литературе в Псковской области и девяти – по русскому языку. «И эта цифра будет расти», - подчеркнул Седунов.

Также спикер уверен, что псковские выпускники преодолевали порог по баллам. На дополнительный этап проведения ЕГЭ, который состоится в августе, пока записались шесть человек, которые по каким-то причинам не смогли пройти испытание в основном потоке.

Ранее ученики и их родители отметили, что некоторые задания из ЕГЭ по русскому языку вводили их в ступор.