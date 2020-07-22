1057 человек заболели коронавирусом в Пскове

08:41, 22 июля 2020, ПАИ

В Пскове коронавирусом заразилось 1 057 человек. За минувшие сутки количество заражённых COVID-19 в городе увеличилось на 14 человек. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём instagram-аккаунте.

По количеству заразившихся коронавирусом в регионе Псков занимает первое место, на втором – Великие Луки (705 случаев), на третьем – Псковский район (281 случай).

Всего в Псковской области выявлено 3 486 случаев заражения коронавирусом, 2 220 человек выздоровело, 46 – умерло.