0
09:12
Виктор Остренко: Каждый технологический этап строительства завода «Титан-Полимер» должен быть максимально открыт для общественности
09:04
ВИДЕО: Как врач Владимир Иванов делает сложнейшие операции без скальпеля и наркоза
08:41
1057 человек заболели коронавирусом в Пскове
07:37
Аномально тёплая осень ожидается в России
23:55
Грозы и дожди ожидаются в Псковской области 22 июля
23:35
Образ преподобного Симеона Псково-Печерского подарил митрополит Тихон Спасо-Казанскому монастырю
22:52
3 486 жителей Псковской области заразились коронавирусом
Еще новости
Общество

1057 человек заболели коронавирусом в Пскове

В Пскове коронавирусом заразилось 1 057 человек. За минувшие сутки количество заражённых COVID-19 в городе увеличилось на 14 человек. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём instagram-аккаунте.

По количеству заразившихся коронавирусом в регионе Псков занимает первое место, на втором – Великие Луки (705 случаев), на третьем – Псковский район (281 случай).

Всего в Псковской области выявлено 3 486 случаев заражения коронавирусом, 2 220 человек выздоровело, 46 – умерло.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Рады ли вы открытию кафе, ресторанов и баров в Псковской области с 15 июля?
Проголосовать >>>
  • Сюжет
  • Пандемия коронавируса
1057 человек заболели коронавирусом в Пскове Более 15 млн человек в мире заразились коронавирусом 705 человек заразились коронавирусом в Великих Луках 56 пациентов избавились от COVID-19 в Псковской области за сутки 3 486 жителей Псковской области заразились коронавирусом «В красную зону без коронавируса»: Невельчанин пожаловался на великолукский COVID-центр В Общественной палате предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч 607 человек умерли от коронавируса в граничащих с Псковской областью странах Проверено на себе: Как выехать в Евросоюз, когда границы закрыты 46 человек с коронавирусом умерли в Псковской области
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Виктор Остренко: Каждый технологический этап строительства завода «Титан-Полимер» должен быть максимально открыт для общественности
22 июля 2020
Виктор Остренко: Каждый технологический этап строительства завода «Титан-Полимер» должен быть максимально открыт для общественности
ВИДЕО: Как врач Владимир Иванов делает сложнейшие операции без скальпеля и наркоза
22 июля 2020
ВИДЕО: Как врач Владимир Иванов делает сложнейшие операции без скальпеля и наркоза
1057 человек заболели коронавирусом в Пскове
22 июля 2020
1057 человек заболели коронавирусом в Пскове
Аномально тёплая осень ожидается в России
22 июля 2020
Аномально тёплая осень ожидается в России
Грозы и дожди ожидаются в Псковской области 22 июля
21 июля 2020
Грозы и дожди ожидаются в Псковской области 22 июля
Образ преподобного Симеона Псково-Печерского подарил митрополит Тихон Спасо-Казанскому монастырю
21 июля 2020
Образ преподобного Симеона Псково-Печерского подарил митрополит Тихон Спасо-Казанскому монастырю
3 486 жителей Псковской области заразились коронавирусом
21 июля 2020
3 486 жителей Псковской области заразились коронавирусом
Студенты московских вузов посетили Печоры и встретились с митрополитом Тихоном
21 июля 2020
Студенты московских вузов посетили Печоры и встретились с митрополитом Тихоном

Идет загрузка...