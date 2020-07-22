Более 15 млн человек в мире заразились коронавирусом

08:07, 22 июля 2020, ПАИ

По состоянию на утро 22 июля в мире зарегистрировано 15 097 649 случаев заражения коронавирусом нового типа COVID-19 – такие данные приводятся на сайте Worldometers, где ведётся статистика заболеваний.

Жертвами коронавируса стали 619 558 человек. Количество выздоровевших – 9 115 481.

Наибольшее количество случаев заражения зарегистрировано в США – 4 028 569. В этой стране от коронавируса умерло 144 953 человека, выздоровело 1 886 583.

Россия по абсолютному количеству заражённых находится на четвёртом месте. Здесь коронавирусом заболело 783 328 человек, выздоровело 562 384 пациента, умерло – 12 580. В Псковской области выявлено 3 486 случаев заражения коронавирусом, 2 220 человек выздоровело, 46 – умерло.