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Общество

Более 267 тысяч человек остаются под наблюдением в России из-за коронавируса

267 171 человек в России остаётся под медицинским наблюдением из-за подозрения на заражение новой коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Роспотребнадзора.

Специалисты провели более 25,7 млн тестов на коронавирус. За сутки было сделано 255 тысяч исследований.

По последним данным, в России коронавирусом заболело 783 328 человек, выздоровело 562 384 пациента, умерло – 12 580. В Псковской области выявлено 3 486 случаев заражения коронавирусом, 2 220 человек выздоровело, 46 – умерло.

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