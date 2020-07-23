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Общество

Митрополит Тихон выразил поддержку главе Печорского района

Митрополит Псковский и Порховский Тихон выразил поддержку главе Печорского района Сергею Тарасику, который 23 июля официально вступил в должность, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Я поздравляю с вступлением в должность – это высокая честь и ответственность, – обратился владыка к новому главе муниципалитета. – Наш район имеет огромный потенциал, чтобы реализовать много интересных проектов, в том числе касающихся церковной истории Отечества».

«Мы со свой стороны готовы вам помогать в том, что касается наших полномочий. Мы будем молиться за вас», – добавил митрополит Тихон и передал Сергею Тарасику икону преподобномученика Корнилия Псково-Печерского.

12 июля кандидат от партии «Единая Россия» Сергей Тарасик одержал победу на выборах главы Печорского района, набрав более 67 % голосов.

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