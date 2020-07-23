Псково-Изборский объединённый музей получит федеральный статус в 2021 году

13:02, 23 июля 2020, ПАИ

В 2021 году на федеральный уровень будет передан Псково-Изборский объединенный музей. Об этом рассказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников во время совещания о реализации проекта по созданию мультимедийного исторического парка «Россия – моя история» в Пскове, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Михаил Ведерников сообщил о том, что договорился с министром финансов России Антоном Силуановым о передаче Псково-Изборского объединенного музея на федеральный уровень уже в 2021 году.

«Порядка 320 млн рублей с 2021 года будет экономия, поскольку региональные средства не будут тратиться на объединенный музей», - отметил губернатор.

Ранее сообщалось, что музей «Россия – моя история» может строиться так же быстро, как инфекционная больница. Концертный зал на 460 мест появится в историческом парке «Россия – моя история».