Строительная готовность инфекционной больницы в Пскове составляет около 33%

20:37, 23 июля 2020, ПАИ

Строительная готовность инфекционной больницы в Пскове составляет около 33%, а ее великолукского отделения – около 15%. Об этом заявил вице-губернатор Василий Осипов на совещании под председательством губернатора Псковской области Михаила Ведерникова 23 июля, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

На площадке в Пскове завершается монтаж металлоконструкций, укладка профлиста на кровлю галереи, практически смонтированы внутренние перегородки, ведется монтаж окон и дверей. В Великих Луках завершена подготовка фундамента, устроен настил из кровельного листа, а также возведены каменные перегородки и стены учреждения, продолжается монтаж металлоконструкций и стеновых сендвич-панелей. Параллельно на площадках продолжается активная работа по прокладке коммуникаций, инженерных сетей.

На недавней сессии регионального парламента депутатский корпус поддержал создание нового юридического лица «Псковская областная инфекционная больница». В настоящее время разработана структура лечебного учреждения, перечень специализированного оборудования, сформирован проект штатного расписания, пояснили в пресс-службе.

Первый заместитель губернатора Вера Емельянова проинформировала, что к середине августа планируется завершить строительные работы, после этого начнется работа по приемке и монтажу медицинского специализированного оборудования. «Все организационно-штатные мероприятия запущены. Подготовленный устав учреждения — в Регистрационной палате. Начался набор персонала», — отметила Вера Емельянова.

Отмечается, что в Пскове требуется привести в порядок участок перед основным зданием. Главная сложность в том, что он находится в собственности Минобороны, поэтому в настоящий момент нет оснований для проведения работ. Участники совещания рассмотрели различные варианты оперативного решения этого вопроса.

Михаил Ведерников подчеркнул, что в самое ближайшее время пройдет выездное совещание, которое позволит проконтролировать темпы строительных работ, а также детально, прямо на месте, обсудить различные актуальные вопросы реализации проекта, в том числе и по благоустройству прилегающей территории.

Новую инфекционную больницу в Пскове возглавит заведующая отделением пульмонологии в Псковской городской больнице Анастасия Повторейко.