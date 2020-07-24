Видеонаблюдение планируется установить на стадионе «Электрон» в Пскове

16:39, 24 июля 2020, ПАИ

Видеонаблюдение планируется установить на стадионе «Электрон» в Пскове после его реконструкции. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе рабочего выезда на спортивный объект 24 июля, передает корреспондент Псковского агентства информации.

«Видеонаблюдение нужно в идеале поставить, чтобы «картинка» в МВД была», – отметил глава региона. Соответствующий вопрос он обсудит с начальником областного УМВД России Алексеем Овсянниковым.

Также будет решен с охраной правопорядка и освещением на стадионе. Кроме этого, на стадионе сделают сквозной проход и установят очистные сооружения.