Текст изменений в указ губернатора «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Псковской области»

19:50, 24 июля 2020, ПАИ

24 июля губернатор Псковской области внёс изменения в свой указ от 15 марта 2020 года № 30-УГ «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Псковской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

В соответствии со статьёй 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», статьями 6 и 31 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», статьями 6 и 12 Закона области от 04 мая 2008 г. № 762-ОЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», предписанием Главного государственного санитарного врача по Псковской области Нестерука А.В. от 24 июля 2020 г. № 1355, на основании распоряжения Администрации области от 05 марта 2020 г. № 133-р «О введении режима повышенной готовности Псковской областной – территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Псковской области» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в указ Губернатора области от 15 марта 2020 г. № 30-УГ «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Псковской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» следующие изменения:

1) преамбулу после слов «от 15 июля 2020 г. № 1308» дополнить словами «, от 24 июля 2020 г. № 1355»;

2) пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Ввести на территории Псковской области ограничительные мероприятия (карантин) по 10 августа 2020 г.»;

3) в подпункте 1 пункта 2:

а) в абзаце первом подпункта «а» слова «по 28 июля 2020 г.» исключить;

б) в подпункте «б» слова «по 28 июля 2020 г.» исключить;

в) в подпункте «в» слова «по 28 июля 2020 г.» исключить;

г) в подпункте «г» слова «по 28 июля 2020 г.» исключить;

д) в подпункте «и» слова «по 28 июля 2020 г.» исключить;

4) в подпункте 3 пункта 2:

а) в абзаце первом слова «по 28 июля 2020 г.» исключить;

б) подпункт «в» признать утратившим силу;

в) в абзаце третьем подпункта «и» слова «пункта 10 указанных Рекомендаций (в части ограничения количества участников экскурсий)» заменить словами «пункта 10 (в части ограничения количества участников экскурсий) и пункта 11 указанных Рекомендаций»;

5) в подпункте 4 пункта 2:

а) в подпункте «а» слова «в период по 28 июля 2020 г.» исключить;

б) в абзаце первом подпункта «д.1» слова «в период по 28 июля 2020 г.» исключить;

в) абзац первый подпункта «е» изложить в следующей редакции:

«е) в период действия ограничительных мероприятий (карантина):»;

6) подпункт 5 пункта 2 изложить в следующей редакции:

«5) обязать граждан Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без гражданства, прибывших на территорию Псковской области из иностранных государств:

а) незамедлительно сообщать о своем прибытии в Российскую Федерацию, о месте, датах пребывания в иностранных государствах, контактную информацию, включая сведения о месте регистрации и месте фактического пребывания, по номеру телефона «горячей линии» круглосуточного оперативного информационного центра по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Псковской области 8-800-444-10-41;

б) соблюдать постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 марта 2020 г. № 7 «Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-2019», постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 марта 2020 г. № 9 «О дополнительных мерах по недопущению распространения COVID-2019»;

в) в случае появления любого ухудшения состояния здоровья при изоляции по месту проживания (пребывания) незамедлительно обращаться за медицинской помощью с вызовом медицинского работника на дом без посещения медицинских организаций;»;

7) в подпункте 6.3 пункта 2 слова «в период по 28 июля 2020 г.» исключить;

8) в абзаце первом подпункта 7 пункта 2 слова «в период по 28 июля 2020 г.» исключить;

9) в абзаце первом подпункта 8 пункта 2 слова «в период по 28 июля 2020 г.» исключить;

10) в абзаце первом подпункта 8.2 пункта 2 слова «в период по 28 июля 2020 г.» исключить;

11) в абзаце первом подпункта 8.3 пункта 2 слова «в период по 28 июля 2020 г.» исключить;

12) в подпункте 9 пункта 2 слова «в период 28 июля 2020 г.» исключить;

13) в подпункте 12 пункта 2 слова «в период по 28 июля 2020 г.» исключить;

14) подпункт 13 пункта 2 изложить в следующей редакции:

«13) спортивным клубам, фитнес-клубам, фитнес-центрам осуществлять деятельность с выполнением следующих условий:

а) проведение влажной уборки с применением дезинфицирующих средств:

всех контактных поверхностей в местах общего пользования (дверных ручек, выключателей, поручней, перил, поверхностей), лежаков, скамеек, общественных туалетов, помещений душевых, раздевалок – каждые 2 часа;

спортивного инвентаря и оборудования – после каждого посетителя;

иных помещений общего пользования – каждые 4 часа;

б) оказывать услуги без использования купелей и бассейнов;

в) выполнение пунктов 1-5, 7-13, подпунктов 14.1, 14.2, 14.4 пункта 14, пунктов 16-19 Рекомендаций по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в учреждениях физической культуры и спорта (открытых и закрытых спортивных сооружениях, физкультурно-оздоровительных комплексах, плавательных бассейнах и фитнес-клубах). МР 3.1/2.1.0192-20. 3.1. Профилактика инфекционных болезней. 2.1. Коммунальная гигиена, утвержденных Руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации Поповой А.Ю. 04 июня 2020 г.;

г) в помещениях спортивного клуба, фитнес-клуба, фитнес-центра количество посетителей не должно превышать 50 процентов от общей вместимости спортивного клуба, фитнес-клуба, фитнес-центра;»;

15) в абзаце первом подпункта 14 пункта 2 слова «в период по 28 июля 2020 г.» исключить;

16) подпункты 17 и 18 пункта 2 изложить в следующей редакции:

«17) библиотекам осуществлять деятельность с обязательным выполнением Рекомендаций по проведению профилактических мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в библиотеках. МР 3.1/2.1.0195-20. 3.1. Профилактика инфекционных болезней. 2.1. Коммунальная гигиена, утвержденных Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации Поповой А.Ю.19 июня 2020 г.;

18) баням, саунам оказывать услуги без использования купелей и бассейнов, с соблюдением запрета на употребление посетителями принесенной пищевой продукции (блюд) и выполнением иных положений Рекомендаций по организации работы бань и саун с целью недопущения заноса и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). МР 3.1/2.1.0181-20. 3.1. Профилактика инфекционных болезней. 2.1. Коммунальная гигиена, утвержденных Руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации Поповой А.Ю. 19 мая 2020 г.;»;

17) в подпункте 19 пункта 2 слова «пункта 10 указанных Рекомендаций (в части ограничения количества участников экскурсий)» заменить словами «пункта 10 (в части ограничения количества участников экскурсий) и пункта 11 указанных Рекомендаций»;

18) подпункт «а» подпункта 20 пункта 2 признать утратившим силу;

19) в подпункте 24 пункта 2 слова «в период по 28 июля 2020 г.» исключить;

20) пункт 2 дополнить подпунктом 25 следующего содержания:

«25) СПА-салонам осуществлять деятельность в режиме оказания услуг исключительно по предварительной записи, без использования купелей и бассейнов и с обязательным выполнением требований подпункта 8.3 настоящего пункта.»;

21) подпункт 2 пункта 3 изложить в следующей редакции:

«2) недопущение использования гражданами купелей, бассейнов, расположенных в пансионате, санаторно-курортной организации (санатории);»;

22) в пункте 3.1:

а) подпункт 2 изложить в следующей редакции:

«2) недопущение использования гражданами купелей, бассейнов, расположенных в объектах временного проживания граждан;»;

б) подпункт 4 признать утратившим силу;

в) в подпункте 5 слова «пунктов 1-10, 12-14, 17-22» исключить;

23) в пункте 3.2:

а) в абзаце первом слова «(далее – организации)» заменить словами «(далее – организации отдыха)»;

б) в подпункте 1 слово «организации» заменить словами «организации отдыха»;

в) подпункт 2 дополнить словом «отдыха»;

24) абзац первый пункта 6 изложить в следующей редакции:

«6. Рекомендовать гражданам:»;

25) в пункте 9:

а) подпункты 2-7 признать утратившими силу;

б) подпункт 10 признать утратившим силу;

26) абзац первый подпункта 1 пункта 12 изложить в следующей редакции:

«1) в период действия ограничительных мероприятий (карантина):»;

27) в пункте 24.1 слова «, постановлением Администрации области от 03 апреля 2020 г. № 95» исключить.

2. Контроль за исполнением настоящего указа оставляю за собой.

3. Настоящий указ вступает в силу с 25 июля 2020 г.

Губернатор области М. Ведерников