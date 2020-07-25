Эпидпоказатели не позволяют Псковской области перейти к третьему этапу послаблений – Михаил Ведерников

16:37, 25 июля 2020, ПАИ

Псковская область пока не подошла к третьему этапу снятия ограничений по коронавирусу, об этом говорят текущие эпидемиологические показатели, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram, комментируя внесенные накануне изменения в указ.

«Текущие эпидемиологические показатели пока не позволяют нам перейти к третьему этапу снятия ограничений», - написал глава региона.

«Тем не менее, мы внимательно мониторим все поступающие обращения и делаем шаги навстречу там, где это возможно в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора», - отметил Михаил Ведерников.

Губернатор напомнил, что сфера здравоохранения Псковской области возвращается к работе в штатном режиме, а пациентов с коронавирусом будет принимать только COVID-центр, библиотеки теперь можно посещать без предварительной записи, спортсменам контактных видов спорта теперь можно тренироваться в помещениях, частные бани и сауны, СПА-центры возобновляют работу при соблюдении требований федерального Роспотребнадзора.

При этом до 10 августа остаются под запретом бассейны, кинотеатры, театры, филармония, ночные клубы.

«Рассчитываем, что к предметному обсуждению третьего этапа снятия ограничений мы перейдём на следующей неделе. Берегите себя!» - напомнил Михаил Ведерников.