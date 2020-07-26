0
14:56
Вандалы разбили памятные таблички в Пскове
13:55
Сергей Аржаников – о состоянии рынка труда, видах пособий, сроках их получения и самых востребованных на сегодня вакансиях
13:01
Пресс-секретарь президента России посетил монастырь в Печорах
12:00
Владимир Путин поздравил россиян с Днём ВМФ
11:18
Российский журналист восхитился Псковом
10:32
1100 человек заболели коронавирусом в Пскове
09:15
3 618 жителей Псковской области заразились коронавирусом
Еще новости
Общество

40 новых кораблей войдут в состав ВМФ России в 2020 году

В этом году в состав ВМФ России будут приняты 40 новых кораблей. Об этом заявил президент России Владимир Путин на главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге, сообщает ТАСС.

Президент также сообщил о планах усилить ВМФ уникальными гиперзвуковыми ударными комплексами. «Уникальные преимущества и повышение боевых возможностей флота будут достигаться за счёт широкого внедрения передовых цифровых технологий, не имеющих аналогов в мире гиперзвуковых ударных комплексов, беспилотных подводных аппаратов, за счёт самых эффективных средств обороны», – отметил глава государства и подчеркнул, что уровень оснащённости Российского ВМФ постоянно растёт.

Владимир Путин также рассказал, что не так давно на трёх ведущих верфях России были заложены ещё шесть новых кораблей дальней морской зоны.

В главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге задействовано 46 кораблей, катеров и судов. Воздушная часть парада представлена 41 единицей авиационной техники.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Рады ли вы открытию кафе, ресторанов и баров в Псковской области с 15 июля?
Проголосовать >>>

Вандалы разбили памятные таблички в Пскове
26 июля 2020
Вандалы разбили памятные таблички в Пскове
Пресс-секретарь президента России посетил монастырь в Печорах
26 июля 2020
Пресс-секретарь президента России посетил монастырь в Печорах
Владимир Путин поздравил россиян с Днём ВМФ
26 июля 2020
Владимир Путин поздравил россиян с Днём ВМФ
Российский журналист восхитился Псковом
26 июля 2020
Российский журналист восхитился Псковом
1100 человек заболели коронавирусом в Пскове
26 июля 2020
1100 человек заболели коронавирусом в Пскове
3 618 жителей Псковской области заразились коронавирусом
26 июля 2020
3 618 жителей Псковской области заразились коронавирусом
Александр Котов: Российские моряки – образец воинской доблести, верности долгу и преданности Отечеству
26 июля 2020
Александр Котов: Российские моряки – образец воинской доблести, верности долгу и преданности Отечеству
Первый урожай лука собрали в Псково-Печерском монастыре
25 июля 2020
Первый урожай лука собрали в Псково-Печерском монастыре

Идет загрузка...