40 новых кораблей войдут в состав ВМФ России в 2020 году

12:30, 26 июля 2020, ПАИ

В этом году в состав ВМФ России будут приняты 40 новых кораблей. Об этом заявил президент России Владимир Путин на главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге, сообщает ТАСС.

Президент также сообщил о планах усилить ВМФ уникальными гиперзвуковыми ударными комплексами. «Уникальные преимущества и повышение боевых возможностей флота будут достигаться за счёт широкого внедрения передовых цифровых технологий, не имеющих аналогов в мире гиперзвуковых ударных комплексов, беспилотных подводных аппаратов, за счёт самых эффективных средств обороны», – отметил глава государства и подчеркнул, что уровень оснащённости Российского ВМФ постоянно растёт.

Владимир Путин также рассказал, что не так давно на трёх ведущих верфях России были заложены ещё шесть новых кораблей дальней морской зоны.

В главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге задействовано 46 кораблей, катеров и судов. Воздушная часть парада представлена 41 единицей авиационной техники.