Пресс-секретарь президента России посетил монастырь в Печорах

13:01, 26 июля 2020, ПАИ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков побывал в Печорах. Он посетил Псково-Печерский Свято-Успенский монастырь. Об этом сообщил руководитель пресс-службы Псковской епархии Максим Бучнев на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

22 июля жена Дмитрия Пескова, известная фигуристка, олимпийская чемпионка Татьяна Навка в своём Instagram-аккаунте опубликовала фотографии Псково-Печерского Свято-Успенского монастыря. Татьяна Навка отметила, что во время своей поездки в обитель ей удалось поговорить с митрополитом Псковским и Порховским Тихоном.

На днях российский журналист, теле- и радиоведущий, актёр, член Академии российского телевидения Сергей Майоров побывал в Пскове и восхитился этим городом. «Едва заметный в огромной стране, трогательный и потрясающе красивый город с выдающейся историей!» – поделился мнением журналист.