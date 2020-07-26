Ивлеева и Элджей заразились коронавирусом

14:26, 26 июля 2020, ПАИ

Блогер Анастасия Ивлеева вместе с мужем, рэпером Алексеем Узенюком (Элджеем), заразились коронавирусом. Об этом Анастасия Ивлеева написала на своей странице в Instagram.

«Я и мой муж заболели COVID-19. Напоминаю, что вирус никуда не делся, будьте осторожны!» – написала она.

В свою очередь Элджей разместил в Instagram-сторис положительный результат теста на коронавирус.

По последним данным, в России коронавирусом заразилось 812 485 человек, 600 250 – выздоровело, 13 269 – умерло. В Псковской области выявлено 3 618 случаев заражения коронавирусом, 2 423 человека выздоровело, 51 – умер.