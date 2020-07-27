Более 16,4 млн человек в мире заразились коронавирусом

08:13, 27 июля 2020, ПАИ

По состоянию на утро 27 июля в мире зарегистрировано 16 421 465 случаев заражения коронавирусом нового типа COVID-19 – такие данные приводятся на сайте Worldometers, где ведётся статистика заболеваний.

Жертвами коронавируса стали 652 276 человек. Количество выздоровевших – 10 051 644.

Наибольшее количество случаев заражения зарегистрировано в США – 4 371 839. В этой стране от коронавируса умерло 149 849 человек, выздоровело – 2,090,129

Россия по абсолютному количеству заражённых находится на четвёртом месте. Здесь коронавирусом заболело 812 485 человек, 600 250 – выздоровело, 13 269 – умерло. В Псковской области выявлено 3 618 случаев заражения коронавирусом, 2 423 человека выздоровели, 51 – умер.