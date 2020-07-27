За сутки в Псковской области выздоровевших после коронавируса вдвое больше заболевших

12:26, 27 июля 2020, ПАИ

Еще 30 человек вылечились после коронавируса в Псковской области, количество поборовших COVID-19 достигло 2 453. Статистику на 27 июля опубликовал telegram-канал «COVID-19. Псковская область».

За последний день число вылечившихся в Псковской области вдвое превысило количество новых случаев инфицирования. В Псковской области заболели коронавирусом еще 15 человек, общее количество зараженных достигло 3 633.

Стали жертвами коронавирусной инфекции 52 псковича.

В последние дни Псковскую область резко перебросило в «красную зону» по коэффициенту распространения коронавируса, при этом число выздоровевших в сутки значительно превышает количество новых случаев.