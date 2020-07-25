Псковская область опустилась в «красную зону» по коэффициенту распространения коронавируса

23:14, 25 июля 2020, ПАИ

В Псковской области коэффициент распространения коронавируса стремительно превысил отметку в один балл. Так, Псковская область попала в «красную зону» и заняла 82-е место среди всех регионов. Это говорит о том, что распространение инфекции в регионе не сокращается, а снова растёт. Показатели распространения COVID-19 во всех российских регионах подсчитали авторы telegram-канала «Мюсли вслух» на основе данных официального сайта стопкоронавирус.рф на 25 июля.

Псковская область занимает 8-е место среди других субъектов России, коэффициент в регионе равняется 1,4 балла. Ещё несколько дней назад Псковская область с коэффициентом 0,8 балла входила в десятку субъектов – лидеров по темпам сокращения распространения COVID-19.

Теперь в пятёрке благополучных регионов Забайкальский край (0,5 балла), Республика Хакасия (0,6), Орловская область (0,7), Липецкая область (0,7), Томская область (0,7).

Всего в 38 субъектах коэффициент распространения коронавирусной инфекции меньше единицы, в 22 – равен ей, в 25 – превышает единицу. «Зелёная зона» впервые резко сократилась сразу на 10 регионов, в то время как численность «красной зоны» возросла на 12.

Индекс распространения инфекции показывает среднее количество людей, которых инфицирует один больной до его изоляции. Он высчитывается по методике Роспотребнадзора следующим образом: это частное от деления суммы новых случаев коронавируса за последние четыре дня на сумму выявленных случаев коронавируса за предшествующие четыре дня.

Таким образом, стремительное ухудшение позиции Псковской области (с первой десятки – в конец списка) объясняется динамикой прироста новых случаев коронавируса за последние четыре дня. Так, фиксировалось и 32, и 48 новых случаев коронавируса, в то время как четыре дня назад это число лишь один раз превысило два десятка.

Всего в регионе заболело коронавирусом 3 582 человека, выздоровело – 2 388, 51 человек умер.