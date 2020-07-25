0
23:30
Первый урожай лука собрали в Псково-Печерском монастыре
23:14
Псковская область опустилась в «красную зону» по коэффициенту распространения коронавируса
22:05
25 градусов тепла обещают жителям Псковской области в воскресенье
20:15
В Куньинском районе ввели режим ЧС из-за очага африканской чумы
19:16
Палкинский район отмечает 76-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков
18:23
Заслуженный артист России Виктор Яковлев 25 июля празднует день рождения
17:37
Псковский приют «Лесопилка» просит о помощи для своих питомцев
Еще новости
Общество

Псковская область опустилась в «красную зону» по коэффициенту распространения коронавируса

Фото: Дарья Хваткова.

В Псковской области коэффициент распространения коронавируса стремительно превысил отметку в один балл. Так, Псковская область попала в «красную зону» и заняла 82-е место среди всех регионов. Это говорит о том, что распространение инфекции в регионе не сокращается, а снова растёт. Показатели распространения COVID-19 во всех российских регионах подсчитали авторы telegram-канала «Мюсли вслух» на основе данных официального сайта стопкоронавирус.рф на 25 июля.

Псковская область занимает 8-е место среди других субъектов России, коэффициент в регионе равняется 1,4 балла. Ещё несколько дней назад Псковская область с коэффициентом 0,8 балла входила в десятку субъектов – лидеров по темпам сокращения распространения COVID-19.

Telegram-канал "Мюсли вслух".

Теперь в пятёрке благополучных регионов Забайкальский край (0,5 балла), Республика Хакасия (0,6), Орловская область (0,7), Липецкая область (0,7), Томская область (0,7).

Всего в 38 субъектах коэффициент распространения коронавирусной инфекции меньше единицы, в 22 – равен ей, в 25 – превышает единицу. «Зелёная зона» впервые резко сократилась сразу на 10 регионов, в то время как численность «красной зоны» возросла на 12.

Индекс распространения инфекции показывает среднее количество людей, которых инфицирует один больной до его изоляции. Он высчитывается по методике Роспотребнадзора следующим образом: это частное от деления суммы новых случаев коронавируса за последние четыре дня на сумму выявленных случаев коронавируса за предшествующие четыре дня.

Таким образом, стремительное ухудшение позиции Псковской области (с первой десятки – в конец списка) объясняется динамикой прироста новых случаев коронавируса за последние четыре дня. Так, фиксировалось и 32, и 48 новых случаев коронавируса, в то время как четыре дня назад это число лишь один раз превысило два десятка.

Всего в регионе заболело коронавирусом 3 582 человека, выздоровело – 2 38851 человек умер.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Рады ли вы открытию кафе, ресторанов и баров в Псковской области с 15 июля?
Проголосовать >>>
  • Сюжет
  • Пандемия коронавируса
3,1 тысячи россиян с коронавирусом находятся в реанимации Псковская область опустилась в «красную зону» по коэффициенту распространения коронавируса Панихида по погибшим в моровых поветриях состоится в Анастасиевской часовне Прибор мгновенной диагностики коронавируса создали в США Когда вероятнее всего заразиться коронавирусом в самолёте, рассказали эксперты Антивирусные джинсы планируют выпустить в октябре Эпидпоказатели не позволяют Псковской области перейти к третьему этапу послаблений – Михаил Ведерников Учёные обнаружили природное лекарство от коронавируса Риск заражения COVID для пациентов Псковской областной больницы минимален – комздрав Зрители смогут посещать театры в защитных масках
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Первый урожай лука собрали в Псково-Печерском монастыре
25 июля 2020
Первый урожай лука собрали в Псково-Печерском монастыре
Псковская область опустилась в «красную зону» по коэффициенту распространения коронавируса
25 июля 2020
Псковская область опустилась в «красную зону» по коэффициенту распространения коронавируса
25 градусов тепла обещают жителям Псковской области в воскресенье
25 июля 2020
25 градусов тепла обещают жителям Псковской области в воскресенье
В Куньинском районе ввели режим ЧС из-за очага африканской чумы
25 июля 2020
В Куньинском районе ввели режим ЧС из-за очага африканской чумы
Палкинский район отмечает 76-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков
25 июля 2020
Палкинский район отмечает 76-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков
Заслуженный артист России Виктор Яковлев 25 июля празднует день рождения
25 июля 2020
Заслуженный артист России Виктор Яковлев 25 июля празднует день рождения
Псковский приют «Лесопилка» просит о помощи для своих питомцев
25 июля 2020
Псковский приют «Лесопилка» просит о помощи для своих питомцев
Псковичка спела Якубовичу и выиграла приз на «Поле чудес»
25 июля 2020
Псковичка спела Якубовичу и выиграла приз на «Поле чудес»

Идет загрузка...