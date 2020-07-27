Крышу Гельдтовой бани в Пскове отремонтируют до 15 сентября

13:15, 27 июля 2020, ПАИ

До 15 сентября рабочие должны накрыть кровлю Гельдтовой бани в Финском парке на берегу реки Псковы. Об этом в интервью «Псковской правде» рассказал предприниматель и собственник объекта Роман Кухи.

Владелец объекта культурного наследия подчеркнул, что здание находится в аварийном состоянии: «стены в прямом смысле трещат по швам, фундамент подмыт со стороны реки, по перекрытиям ходить опасно». Чтобы сохранить памятник, собственник принял решение сделать новую кровлю.

«Мы получили разрешение на проведение работ на год и приступили к реконструкции кровли. Здание является памятником регионального значения, и согласно охранным обязательствам мы должны сохранить двухскатную крышу с трубой, потолки, своды, оконные и дверные проемы», - объяснил Роман Кухи.

Предприниматель рассказал, что на согласование с ГосНИОРХом ушло полтора года, но теперь все научно-методические советы пройдены, получено разрешение на реконструкцию объекта, начата работа.

«Мы хотим, чтобы получилось как в Сандуновских банях в Москве. Мы даже консультировались с их специалистами, они помогли нам проработать всю логистику работы такой бани», - отметил Роман Кухи.

Полную версию интервью читайте на сайте «Псковской правды».

Гельдтова баня является объектом культурного наследия регионального значения. В марте 2015 года депутаты Псковской городской Думы согласовали её продажу. 1 июня здание выкупила компания «Сити Сервис» за 8 миллионов 100 тысяч рублей. По договору купли-продажи покупатель не должен производить изменение фасада и перепланировку здания без письменного разрешения управления по градостроительной деятельности администрации города, а также обязан сохранить историческую функцию объекта (баня) на 49 лет.

Долгое время собственник не приступал к ремонту здания. Однако осенью 2019 года инвестор анонсировал свои намерения не оставлять объект и после реконструкции устроить здесь баню на 40 человек и кафе. По факту завершения работ на объекте владельца заставят отчитаться.