Комитет по культуре выразил соболезнования по поводу смерти Марины Гриневич

17:02, 27 июля 2020, ПАИ

«Все культурное сообщество региона скорбит по поводу безвременной кончины Гриневич Марины Павловны. Мы потеряли истинного друга, единомышленника и соратника», - выразили соболезнования сотрудники комитета по культуре Псковской области.

Коллеги Марины Гриневич отмечают, что она всегда принимала активное участие в культурной жизни города Пскова и области, воплотила много творческих замыслов и идей.

«Это был человек безграничной преданности своей профессии, увлеченный и талантливый хореограф, отзывчивый и внимательный руководитель, красивая и жизнерадостная женщина. Человек высоких душевных и этических качеств», - поделились работники комитета.

Благодаря опыту, знаниям, целеустремленности Марина Павловна пользовалась у коллег и псковичей заслуженным авторитетом и большим уважением.

«Утрата тяжела и невосполнима! Светлая память о Гриневич Марине Павловне сохранится в наших сердцах, а ее имя – в истории нашего города и области» - скорбят коллеги.

Прощание с Мариной Гриневич состоится 28 июля в 10:30 на Мироносицком кладбище.