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Общество

Комитет по культуре выразил соболезнования по поводу смерти Марины Гриневич

Фото со страницы Марины Гриневич.

«Все культурное сообщество региона скорбит по поводу безвременной кончины Гриневич Марины Павловны. Мы потеряли истинного друга, единомышленника и соратника», - выразили соболезнования сотрудники комитета по культуре Псковской области.

Коллеги Марины Гриневич отмечают, что она всегда принимала активное участие в культурной жизни города Пскова и области, воплотила много творческих замыслов и идей.

«Это был человек безграничной преданности своей профессии, увлеченный и талантливый хореограф, отзывчивый и внимательный руководитель, красивая и жизнерадостная женщина. Человек высоких душевных и этических качеств», - поделились работники комитета.

Благодаря опыту, знаниям, целеустремленности Марина Павловна пользовалась у коллег и псковичей заслуженным авторитетом и большим уважением.

«Утрата тяжела и невосполнима!  Светлая память о Гриневич Марине Павловне сохранится в наших сердцах, а ее имя – в истории нашего города и области» - скорбят коллеги.

Прощание с Мариной Гриневич состоится 28 июля в 10:30 на Мироносицком кладбище.

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