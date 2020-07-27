0
20:43
Псковичи просят губернатора разрешить работу детских комнат
20:26
Варлаамовская башня Псковского кремля работает ежедневно
20:00
Михаил Ведерников занял 15-ю строчку в рейтинге активности губернаторов в Instagram
19:41
Число сдававших ЕГЭ российских выпускников сократилось на 10% по сравнению с 2019 годом
19:00
Великолучанка просит спилить берёзу под окном своей квартиры
18:33
ВИДЕО: Нина Черемисина принимает поздравления с юбилеем Олимпиалы-80
18:09
190 заявлений поступило от абитуриентов в Великолукскую академию физкультуры и спорта
Еще новости
Общество

Историков и поисковиков Псковской области наградил Петр Крупеня

Фото: пресс-служба СУ СК России по Псковской области.

Сегодня, в 76-ю годовщину освобождения Псковского района от немецко-фашистских захватчиков, руководитель следственного управления следственного комитета России по Псковской области генерал-майор юстиции Петр Крупеня вручил почетные грамоты историкам и представителям поисковых движений. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального следственного управления.

Петр Крупеня наградил псковских историков и поисковиков за работу на месте массового захоронения мирных граждан в деревне Моглино Псковского района.

Отмечая важность проводимой поисковиками и историками работы в рамках реализации проекта «Без срока давности», руководитель следственного управления поблагодарил всех задействованных в Моглино поисковиков и историков, а также выразил надежду на дальнейшую совместную работу.

«Вы творите историю, вы сама история, вы поднимаете людей из небытия. Большое вам спасибо за этот труд. Слова «Никто не забыт и ничто не забыто» именно вашими действиями претворяются в жизнь, поскольку вы также вносите весомый вклад в патриотическое воспитание подрастающего поколения», - сказал он, отдельно отметив работу поисковика отряда «Неизвестный солдат» Анны Шуняевой, которая в настоящее время находится в военно-историческом лагере в качестве инструктора, где преподает детям поисковое дело.

Почетные грамоты генерал-майор юстиции Петр Крупеня вручил историку, краеведу, директору фонда «Достоверной истории» Юрию Алексееву, председателю регионального отделения Поискового движения России и поискового отряда «След пантеры» Геннадию Королькову, историку, краеведу Андрею Иванову, поисковику отряда «Неизвестный солдат» Анне Шуняевой, командиру отряда «Тихие зори» Кириллу Баринову, поисковику Дмитрию Герасимчуку, поисковику Наталье Симоновой.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Рады ли вы открытию кафе, ресторанов и баров в Псковской области с 15 июля?
Проголосовать >>>
  • Сюжет
  • 75-летие Победы
Останки 54 красноармейцев перезахоронили в Псковском районе Псковский район празднует 76-летие освобождения от фашистских захватчиков День ВМФ пройдёт без массовых мероприятий – администрация Великих Лук Палкинский район отмечает 76-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков Судмедэксперты изучают найденные в Моглино останки мирных жителей Псковский архив презентовал сайт «Без срока давности» Губернатор поздравил псковичей с 76-й годовщиной освобождения города от немецко-фашистских захватчиков Псковские десантники почтили память бойцов в посёлке Демянск Новгородской области Пыталовский район празднует 76-летие со дня освобождения от фашистских захватчиков У памятного знака на месте бывшей деревни Коковкино провели субботник
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Псковичи просят губернатора разрешить работу детских комнат
27 июля 2020
Псковичи просят губернатора разрешить работу детских комнат
Варлаамовская башня Псковского кремля работает ежедневно
27 июля 2020
Варлаамовская башня Псковского кремля работает ежедневно
Михаил Ведерников занял 15-ю строчку в рейтинге активности губернаторов в Instagram
27 июля 2020
Михаил Ведерников занял 15-ю строчку в рейтинге активности губернаторов в Instagram
Число сдававших ЕГЭ российских выпускников сократилось на 10% по сравнению с 2019 годом
27 июля 2020
Число сдававших ЕГЭ российских выпускников сократилось на 10% по сравнению с 2019 годом
Великолучанка просит спилить берёзу под окном своей квартиры
27 июля 2020
Великолучанка просит спилить берёзу под окном своей квартиры
ВИДЕО: Нина Черемисина принимает поздравления с юбилеем Олимпиалы-80
27 июля 2020
ВИДЕО: Нина Черемисина принимает поздравления с юбилеем Олимпиалы-80
190 заявлений поступило от абитуриентов в Великолукскую академию физкультуры и спорта
27 июля 2020
190 заявлений поступило от абитуриентов в Великолукскую академию физкультуры и спорта
Более 3 500 заявлений от абитуриентов со всей России подано в ПсковГУ
27 июля 2020
Более 3 500 заявлений от абитуриентов со всей России подано в ПсковГУ

Идет загрузка...