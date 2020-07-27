Историков и поисковиков Псковской области наградил Петр Крупеня

21:45, 27 июля 2020, ПАИ

Сегодня, в 76-ю годовщину освобождения Псковского района от немецко-фашистских захватчиков, руководитель следственного управления следственного комитета России по Псковской области генерал-майор юстиции Петр Крупеня вручил почетные грамоты историкам и представителям поисковых движений. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального следственного управления.

Петр Крупеня наградил псковских историков и поисковиков за работу на месте массового захоронения мирных граждан в деревне Моглино Псковского района.

Отмечая важность проводимой поисковиками и историками работы в рамках реализации проекта «Без срока давности», руководитель следственного управления поблагодарил всех задействованных в Моглино поисковиков и историков, а также выразил надежду на дальнейшую совместную работу.

«Вы творите историю, вы сама история, вы поднимаете людей из небытия. Большое вам спасибо за этот труд. Слова «Никто не забыт и ничто не забыто» именно вашими действиями претворяются в жизнь, поскольку вы также вносите весомый вклад в патриотическое воспитание подрастающего поколения», - сказал он, отдельно отметив работу поисковика отряда «Неизвестный солдат» Анны Шуняевой, которая в настоящее время находится в военно-историческом лагере в качестве инструктора, где преподает детям поисковое дело.

Почетные грамоты генерал-майор юстиции Петр Крупеня вручил историку, краеведу, директору фонда «Достоверной истории» Юрию Алексееву, председателю регионального отделения Поискового движения России и поискового отряда «След пантеры» Геннадию Королькову, историку, краеведу Андрею Иванову, поисковику отряда «Неизвестный солдат» Анне Шуняевой, командиру отряда «Тихие зори» Кириллу Баринову, поисковику Дмитрию Герасимчуку, поисковику Наталье Симоновой.