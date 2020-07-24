Судмедэксперты изучают найденные в Моглино останки мирных жителей

09:37, 24 июля 2020, ПАИ

Судмедэксперты приступили к изучению останков мирных жителей, найденных на месте бывшего концлагеря в Моглино. Об этом сообщила сопредседатель Центрального штаба ОНФ Елена Цунаева на совещании по реализации проекта «Без срока давности» в Севастополе, пишет ТАСС.

«Поисковые работы на основе архивных материалов ведутся в Псковской области. Судмедэкспертиза приступила к работе», - сообщила Цунаева.

Она подчеркнула, что это только начало масштабной работы. «Работа ведется в комплексе: поисковики обнаруживают места массового захоронения мирного населения, приглашается судмедэкспертиза, и, если видят состав преступления, СК возбуждает уголовное дело (в настоящее время по факту обнаружения захоронения СК проводит проверку)», - объяснила представитель ОНФ.

Ранее руководитель Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области генерал-майор юстиции Пётр Крупеня высказался, что такие злодеяния не имеют сроков давности.

Останки одного из найденных красноармейцев на территории концлагеря в Моглино идентифицированы, после завершения расследования их заберут родные погибшего.

Новое захоронение нашли в ходе запланированных работ по поиску и эксгумации останков мирных жителей в рамках реализации проекта «Без срока давности». Псковская область присоединилась к проекту поискового движения России «Без срока давности» в июле 2019 года.

Проект «Без срока давности» призван рассказать о военных преступлениях нацистов на оккупированных территориях и увековечить память мирного населения, погибшего во время Великой Отечественной войны.

Познакомиться с рассекреченными архивными документами о преступлениях против мирного населения, которые УФСБ России по Псковской области передало в Государственный архив региона, можно здесь >>>.

Также Государственный архив Псковской области создал сайт проекта «Без срока давности», где размещаются рассекреченные документы.