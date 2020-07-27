269 миллионов рублей налогов перечислила РЖД в бюджет Псковской области

23:55, 27 июля 2020, ПАИ

За полгода компания «РЖД» перечислила в региональные бюджеты субъектов России в границах Октябрьской железной дороги порядка 5,8 миллиарда рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе РЖД.

Налоговые отчисления в бюджет Псковской области составили 269 миллионов рублей. Самый крупный вклад компания внесла в пополнение бюджета Ленинградской области – более 1,9 миллиарда рублей и Санкт-Петербурга – более 1,4 миллиарда рублей. Сумма налоговых отчислений в региональный бюджет Республики Карелия составила 765,6 миллиона рублей, Тверской области – 585,5 миллиона рублей, Мурманской области – 458 миллиона рублей, Новгородской области – 330 миллиона рублей.

В этом месяце в Псковской области запустили поезда по маршруту Псков – Великие Луки, в августе псковичи смогут добраться на поезде до курортного города Евпатория.