Археологические раскопки начались на поселении викингов в Псковской области
Археологические раскопки начались на поселении викингов вблизи деревни Горожане Новосокольнического района, сообщили Псковскому агентству информации в Археологическом центре Псковской области.
На месте древнего поселения стартовал традиционный волонтерский лагерь и летняя полевая археологическая школа.
«Уже проведены раздерновка, первая лекция и получены первые находки, о которых мы напишем чуть позже», – рассказали археологи.
Работы ведутся при поддержке областного бюджета в рамках подпрограммы «Наследие» комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области и Фонда «История Отечества».
В июле стало известно, что связисты разрушили культурный слой археологического памятника эпохи викингов. Псковичи предложили посадить вандалов на кол.
Поселение эпохи викингов располагалось на пути «из варяг в греки». Лонгрид «Псковские викинги» можно почитать здесь>>>