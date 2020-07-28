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Археологические раскопки начались на поселении викингов в Псковской области
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Общество

Археологические раскопки начались на поселении викингов в Псковской области

Фото Археологического центра Псковской области

Археологические раскопки начались на поселении викингов вблизи деревни Горожане Новосокольнического района, сообщили Псковскому агентству информации в Археологическом центре Псковской области.

На месте древнего поселения стартовал традиционный волонтерский лагерь и летняя полевая археологическая школа.

Фото Археологического центра Псковской области

«Уже проведены раздерновка, первая лекция и получены первые находки, о которых мы напишем чуть позже», – рассказали археологи.

Фото Археологического центра Псковской области

Работы ведутся при поддержке областного бюджета в рамках подпрограммы «Наследие» комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области и Фонда «История Отечества».

В июле стало известно, что связисты разрушили культурный слой археологического памятника эпохи викингов. Псковичи предложили посадить вандалов на кол.

Поселение эпохи викингов располагалось на пути «из варяг в греки». Лонгрид «Псковские викинги» можно почитать здесь>>>

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