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Общество

Премьеру фильма «Довод» Кристофера Нолана перенесли на 26 августа

Киностудия Warner Bros. перенесла премьеру фильма Кристофера Нолана «Довод» (Tenet) на 26 августа, сообщается в аккаунте киностудии в Twitter.

«Долгожданный фильм Кристофера Нолана «Довод», снятый камерами IMAX, выходит в кинотеатрах в мире с 26 августа», – говорится в сообщении.

Изначально премьера фильма была запланирована на 17 июля. Фильм описывается как масштабный боевик, завязанный на мире международного шпионажа, манипуляциях со временем и эволюции человечества.

Съёмки фильма прошли в семи странах, включая Великобританию, Индию, Италию и Эстонию. В Эстонии с актёрами массовых сцен на съёмках блокбастера происходили несчастные случаи.

Главные роли исполнили Роберт Паттинсон и Джон Дэвид Вашингтон, которые отдыхали в ресторане F-Hoone в Таллине.

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