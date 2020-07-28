Премьеру фильма «Довод» Кристофера Нолана перенесли на 26 августа
Киностудия Warner Bros. перенесла премьеру фильма Кристофера Нолана «Довод» (Tenet) на 26 августа, сообщается в аккаунте киностудии в Twitter.
«Долгожданный фильм Кристофера Нолана «Довод», снятый камерами IMAX, выходит в кинотеатрах в мире с 26 августа», – говорится в сообщении.
Изначально премьера фильма была запланирована на 17 июля. Фильм описывается как масштабный боевик, завязанный на мире международного шпионажа, манипуляциях со временем и эволюции человечества.
Съёмки фильма прошли в семи странах, включая Великобританию, Индию, Италию и Эстонию. В Эстонии с актёрами массовых сцен на съёмках блокбастера происходили несчастные случаи.
Главные роли исполнили Роберт Паттинсон и Джон Дэвид Вашингтон, которые отдыхали в ресторане F-Hoone в Таллине.