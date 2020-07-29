Более 16,8 млн человек в мире заразились коронавирусом

07:47, 29 июля 2020, ПАИ

По состоянию на утро 29 июля в мире зарегистрировано 16 895 202 случая заражения коронавирусом нового типа COVID-19 – такие данные приводятся на сайте Worldometers, где ведётся статистика заболеваний.

Жертвами коронавируса стали 663 476 человек. Количество выздоровевших – 10 458 632.

Наибольшее количество случаев заражения зарегистрировано в США – 4 498 343. В этой стране от коронавируса умерло 152 320 человек, выздоровело – 2 185 894.

Россия по абсолютному количеству заражённых находится на четвёртом месте. Здесь коронавирусом заболело 823 515 человек, 612 217 – выздоровело, 13 504 – умерло. В Псковской области выявлено 3 646 случаев заражения коронавирусом, 2 502 человека выздоровело, 52 – умерло.