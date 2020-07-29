HBO планирует снять сериал о создании вакцины от коронавируса

10:10, 29 июля 2020, ПАИ

Телекомпания HBO планирует снять сериал о поисках вакцины от коронавируса. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на портал Deadline.

Сообщается, что сценарий кинокартины будет написан по книге под рабочим названием The First Shot («Первый укол»), над созданием которой работает американский журналист Брендан Боррелл.

Автор пишет о том, какую цену платят ученые, фармацевтические компании, политики и простые люди за разработку вакцины от коронавируса. Реализацией телепроекта, по сведениям Deadline, займется продюсер, сценарист и режиссер Адам Маккей.

В России уже готовы выпускать вакцину от COVID-19. Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что вакцинацию людей из группы риска от COVID-19 могут начать в августе. А вот массовая вакцинация, по мнению главы РАН, начнется не раньше следующего года.