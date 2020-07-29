В Великих Луках число заразившихся коронавирусом достигло 747

12:09, 29 июля 2020, ПАИ

В Великих Луках коронавирусной инфекцией заразились 747 человек. За минувшие сутки количество заболевших COVID-19 в городе увеличилось на семь человек. Такие данные приводит официальный telegram-канал по ситуации с коронавирусом в Псковской области.

По количеству заразившихся коронавирусом в регионе Великие Луки занимают второе место, на первом – Псков (1 129 случаев), на третьем – Псковский район (297 случаев).

Всего в Псковской области зарегистрировано 3 686 случаев заражения коронавирусом, 2 535 человек выздоровело, 53 – умерло.