Менее 2,5% составляет летальность от коронавируса в России

14:19, 29 июля 2020, ПАИ

В России летальность от коронавируса составляет менее 2,5 %. Это значительно ниже, чем в ряде других стран. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании по санитарно-эпидемиологической ситуации в стране, сообщает ТАСС.

Татьяна Голикова отметила, что количество заболевших коронавирусом в России растёт в среднем на 0,7 % в сутки. У 24 % заразившихся коронавирусом развивается пневмония, у 37 % – нет никаких симптомов, уточнила она.

По последним данным, в России коронавирусом заболело 828 990 человек, выздоровело 620 333 пациента, умерло – 13 673. В Псковской области зарегистрировано 3 686 случаев заражения коронавирусом, 2 535 человек выздоровело, 53 – умерло.