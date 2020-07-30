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Общество

Турфирмы рассказали, хотят ли псковичи в Турцию на отдых

Фото Дарьи Хватковой

После того, как пришла новость о том, что Турция и Россия договорились о возобновлении авиасообщения с 15 июля, россияне бросились искать путевки в эту излюбленную страну отдыха. Недавно и туроператоры анонсировали старт продаж путевок.  Псковское агентство информации поинтересовалось у псковских туристических компаний, есть ли спрос на это направление отдыха у псковичей, выросли ли цены, а также какие нюансы из-за ограничений по коронавирусу ждут тех, кто решит отдохнуть на турецком побережье. 

Псковские турфирмы уже начали продажу путёвок в Турцию – псковичей интересуют Анталийское побережье и побережье Эгейского моря. При этом все отмечают, что в сравнении с концом июля 2019 года спрос ожидаемо снизился из-за пандемии. Путевки подорожали, говорят туроператры, но незначительно.

«Рост цен есть в сравнении с прошлым годом, на пару тысяч. Это незначительное подорожание», – сообщили в одной из турфирм. При этом, как отметили опрошенные ПАИ туроператоры, Турция остаётся самым бюджетным вариантом для отдыха, поскольку отдых в республике в этом году дешевле, чем в Краснодарском крае.

Президент Ассоциации туроператоров и туриндустрии Северо-Запада «АСТУР» Гелена Самохвалова рассказала, что ценообразование пакетов на Турцию обусловлено тем, что в этом году провалились продажи по системе раннего бронирования в связи с пандемией коронавируса.

«В незначительной части пошло удорожание авиаперевозок, возможно сами турецкие отельеры повысили цены, – отметила Гелена Самохвалова. – Это не инициатива наших туроператоров – рост идёт от совокупности повышения цен на услуги в турпакете. Повышение не очень большое, туристическая отрасль ожидала даже большего роста цен».

Тем, кто отправится на отдых в Турцию, Гелена Самохвалова напомнила, что по возвращению из Турции в течение трёх дней гражданин будет обязан сдать тест на коронавирус. «Причём два раза через определённый период и за свой счет. В связи с этим многие задумываются о том, стоит ли в этом году ехать в Турцию, несмотря на то, что она долгожданная, а потом сидеть на самоизоляции и тратить деньги после отпуска на сдачу анализов», – добавила она.

Международное авиасообщение с Турцией возобновят 1 августа. Рейсы будут выполняться из аэропортов Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону. 

Ассоциация туроператоров России отмечала, что после объявления о восстановлении авиасообщения между Россией и Турцией цены на курортах Турции увеличились примерно на 10%. Правила въезда туристов в Турцию здесь>>>

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