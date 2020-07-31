ВИДЕО: Петербургские вейкбордисты готовятся к участию в чемпионате Псковской области

10:03, 31 июля 2020, ПАИ

Петербургские вейкбордисты готовятся к участию в открытом чемпионате Псковской области. В псковском вейк-парке на реке Мирожка сейчас тренируется чемпионка Санкт-Петербурга по кабельному вейкбордингу 2019 года Мария Смирдова. Главный судья соревнований - участник Чемпионата России Алан Санакоев из Москвы. Чемпионат проводит псковская федерация воднолыжного спорта 1-2 августа.

Кабельный вейкбординг - одна из разновидностей воднолыжного спорта, спортсмен двигается по воде на специальной доске, держась за канат, который перемещается с помощью электролебедки от берега к берегу. На дистанции участник совершает различные трюки с использованием трамплинов, чистоту и сложность техники оценивают судьи.

Выступления участников начнутся 1 августа в 10:00, завершение соревнований - 2 августа в 20:00. Адрес псковского вейк-парка: ул. Яна Райниса, 41б.

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