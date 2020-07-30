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Общество

Ещё два человека заразились коронавирусом в Псковской областной больнице

Ещё два человека заразились коронавирусной инфекцией COVID-19 в Псковской областной клинической больнице, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём Instagram. 

«За последние дни, к сожалению, достаточно много новых случаев (сегодня +33), в том числе в очаге среди контактных в Псковской областной больнице (+2)», – рассказал губернатор.

О том, что в Псковской областной больнице вспыхнули два очага коронавируса, стало известно 23 июля. Всего в Псковской области заразился коронавирусом 3 761 человек.

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