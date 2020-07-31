Что изменится в жизни россиян с 1 августа 2020 года

10:00, 31 июля 2020, ПАИ

С 1 августа 2020 года вступают в силу законы и правила, которые коснутся многих жителей России, пишет ТАСС. Изменения коснутся пенсий, ОСАГО, выплат уволенным сотрудникам. Кроме того, возобновляется международное авиасообщение и повышаются цены на газ.

Возобновление международного авиасообщения

С 1 августа в России возобновляется авиасообщение с Великобританией, рядом городов Турции и Занзибаром в Танзании. Рейсы будут выполняться из аэропортов Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.

Увеличение пенсий

С 1 августа на 9,13% увеличатся накопительные пенсии россиян. Для этого обращаться никуда не нужно. Перерасчёт будет сделан автоматически. Пенсии 80 тысяч человек будут увеличены. Средний размер накопительной пенсии составлял 956 рублей в месяц.

Увеличение пенсий ждёт также участников программы софинансирования накоплений. С 1 августа повышение выплат на 7,99% предусмотрено для участников программы софинансирования пенсионных накоплений.

В настоящее время такую пенсию получают 32 000 пенсионеров. Ранее средний размер срочной пенсионной выплаты составлял 1 705 рублей в месяц.

Также ожидается перерасчёт пенсий работающих пенсионеров. С 1 августа проведут корректировку пенсионных выплат для работающих пенсионеров. Это обязательная ежегодная процедура. Для этого не нужно обращаться с заявлением в ПФР.

Повышение цен на газ

С 1 августа произойдет индексация оптовых цен на газ для населения. Тарифы для населения вырастут на 3%, для других категорий потребителей, например для бизнеса, — на 2,99%. Ранее повышение цен на газ должно было произойти с 1 июля, но из-за пандемии коронавируса сроки сдвинулись на месяц. В прошлом году цены на газ для населения выросли на 1,4%, а летом 2018 года — на 3,4%.

Получение земли в Бурятии и Забайкалье

Жители России с 1 августа 2020 года смогут оставить свои заявки на получение земельных участков на территории Бурятии и Забайкалья. Это третий этап программы «Дальневосточный гектар». Право на получение земли распространяется также на участников Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, и членам их семей, совместно переселяющимся на постоянное место жительства в России.

Истекает срок подачи деклараций о доходах

1 августа истекает срок представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2019 год. Согласно закону, отчитываться об этом должны депутаты и чиновники всех уровней — федерального, регионального и муниципального. В этом году в связи с распространением коронавируса по указу президента срок подачи деклараций был продлен.

Квадратные номера на некоторых автомобилях

С 4 августа вступает в силу ГОСТ Р 50577-2018, который предусматривает новые типоразмеры государственных регистрационных знаков транспортных средств.

На мотоциклах можно использовать номера, размер которых составляет 190х145 мм вместо нынешних 245х185 мм. Также номера уменьшенного размера разрешат на автомобилях с нестандартным местом крепления номера.

Иностранные студенты смогут подрабатывать

С 5 августа вступает в силу закон, разрешающий иностранным студентам, которые учатся очно, работать без получения специального разрешения в свободное от учёбы время. По новым правилам не требуется, чтобы у работодателя было разрешение на привлечение иностранной рабочей силы. Если студент прекратил обучение, трудовой договор должен быть завершён.

Выплаты уволенным сотрудникам

С 13 августа сотрудники, уволенные в связи с ликвидацией организации или сокращением штата, проработавшие более месяца, получат от работодателя средний месячный заработок за второй месяц со дня увольнения или его часть пропорционально периоду трудоустройства, приходящемуся на этот месяц. Выплаты должны быть произведены до ликвидации организации.

Новые тарифы ОСАГО для аккуратных водителей

С 24 августа вступит в силу закон, который позволит страховым компаниям учитывать личностные характеристики водителей при формировании цены полиса ОСАГО. Одно из основных положений закона — возможность страховщиков учитывать при определении тарифа в ОСАГО (в пределах его минимальных и максимальных значений, установленных ЦБ РФ) качество вождения и соблюдение правил дорожного движения водителями. Тарифный коридор будет расширен на 10% вверх и на 10% вниз. Изменения позволят назначать более низкий тариф аккуратным водителям и более высокий тариф тем, кто часто нарушает ПДД.

Государественная поддержка бизнеса в Арктике

28 августа любой зарегистрированный в Арктике предприниматель, который готов реализовать новый инвестиционный проект и вложить не менее 1 млн рублей, сможет получить статус резидента, что предполагает ряд налоговых льгот и неналоговых преференций. Инвестпроект признается новым, если на дату направления заявки объем капитальных вложений, осуществленных при реализации проекта, не превышает 25% от общего объема капитальных вложений, предусмотренных бизнес-планом этого проекта. Также для резидентов сокращаются сроки проведения плановых проверок, упрощается их механизм.