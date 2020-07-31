Чемпион России по вейкбордингу станет судьёй соревнований в Псковской области

10:26, 31 июля 2020, ПАИ

Многократный чемпион России по вейкбордингу, тренер и владелец собственного вейк-парка Никита Терсков станет судьей чемпионата Псковской области по кабельному вейкборду, который состоится 1 августа в вейк-парке на Яна Райниса. Как рассказал спортсмен Псковскому агентству информации, на соревнованиях он выступит не только как судья, но и сам встанет на доску вместе с участниками.

«Хочется увидеть красивую борьбу между участниками, но как спортсмен я еду за победой. Кроме этого, хочется классно провести время и показать свое зрелищное катание», - поделился Никита Терсков.

Как считает гость, непогода не помешает участникам показать, на что они способны, ведь все спортсмены катаются на профессиональном уровне и встречались с любой погодой во время тренировок.

«Погода может помешать, если будет гроза. В такую погоду отключается электричество и лебедки не будут работать. Дождь и ветер не страшны. Возможно, для участников будет чуть сложнее работать, чем с солнцем. Но все спортсмены достаточно профессиональные, они должны справляться с любыми испытаниями», - такого мнения придерживается гость чемпионата.

За 19 лет спортивной карьеры Никита Терсков поучаствовал во многих соревнованиях. В этом сезоне из-за пандемии коронавируса большинство чемпионатов отменились, однако псковский вейк-парк проведет соревнования.

«Конечно же, соревнований в этом сезоне выдалось мало, практически не было. А в Псков я езжу ежегодно. Уже со всеми знаком. У нас сформировалась отличная судейская коллегия. Вообще Павел Герасенков [основатель вейк-парка. – ПАИ] создал хорошее место и создал все условия для того, чтобы можно было тренироваться любому желающему. Скажу, что молодое поколение учится и тренируется на достойном уровне», - заключил Терсков.

Как на клочке земли и воды в Пскове создали оазис спорта, читайте в интервью Псковского агентства информации с основателем вейк-парка Павлом Герасенковым. Эфир ПАИ-live смотрите здесь.