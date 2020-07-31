Почти 11 млн человек в мире вылечились от коронавируса

11:43, 31 июля 2020, ПАИ

По состоянию на утро 31 июля в мире зарегистрировано 17 492 067 случаев заражения коронавирусом нового типа COVID-19 – такие данные приводятся на сайте Worldometers, где ведётся статистика заболеваний.

Жертвами коронавируса стали 677 097 человек. Количество выздоровевших – 10 954 091.

Наибольшее количество случаев заражения зарегистрировано в США – 4 634 985. В этой стране от коронавируса умерло 155 285 человек, выздоровело – 2 284 965.

Россия по абсолютному количеству заражённых находится на четвёртом месте. Здесь коронавирусом заболел 839 981 человек, выздоровело 638 410 пациентов, умерло – 13 963. В Псковской области зарегистрирован 3 761 случай заражения коронавирусом, 2 621 человек выздоровел, 54 – умерло.