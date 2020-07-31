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Общество

Главный судья России по вейкбордингу приедет на чемпионат Псковской области

Фото: Алан Санакоев.

В судейской коллегии чемпионата Псковской области по кабельному вейкборду участвует главный судья России по этой спортивной дисциплине Алан Санакоев. Он не первый раз приезжает в Псков и высоко оценивает подготовку команды вейк-парка к соревнованиям, которые состоятся 1 августа в вейк-парке на Яна Райниса.

«Ожидания от чемпионата только положительные. Явно виден прогресс по количеству и составу участников. Видно, что люди вкладываются и с энтузиазмом подходят к подготовке. Вложены большие усилия организаторов, проведена огромная работа по подготовке и у спортсменов», - поделился ожиданиями Алан Санакоев.

Судья соревнований сравнил чемпионаты последних лет и отметил огромную работу и старания участников. «В этом году все будет однозначно лучше, чем в прошлом. Даже если вспомнить фидбэк прошлого года. Он был отличный. Все, кто участвовал, вновь пришли, и добавились новые спортсмены. Проблема возникла в том, что их количество очень большое. И, возможно, необходимо будет провести соревнования в два дня», - отметил собеседник.

Также в судейскую коллегию чемпионата по кабельному вейкборду Псковской области войдет чемпион России Никита Терсков.

Как на клочке земли и воды в Пскове создали оазис спорта, читайте в интервью Псковского агентства информации с основателем вейк-парка Павлом Герасенковым. Эфир ПАИ-live смотрите здесь.

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