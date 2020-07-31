Фестиваль «Музыка на воде» пройдет при финансовой поддержке Министерства культуры
Реализовать бесплатный масштабный фестиваль «Музыка на воде» Псковская областная филармония сможет при поддержке Министерства культуры России. Об этом сообщила директор учреждения Елизавета Барышникова в эфире ПАИ-live.
Она напомнила, что в августе и сентябре псковичей ждут три бесплатных концерта на открытом воздухе. «Все пройдет в лучших традициях огромных опен-эйров, которые собирают тысячи людей. У нас, конечно, будет меньше зрителей из-за ограничений», - отметила Елизавета Барышникова. Также для удобства гостей фестиваля на берегу установят пуфы и экран. Дома зрители смогут увидеть онлайн-трансляцию концертов.
Дирекция филармонии надеется, что дендропарк у Мирожского монастыря можно будет сделать популярным и интересным местом. «В это нужно вкладывать много сил, энергии и финансов. Нам очень повезло, что мы получили грант Министерства культуры. И если говорить о культурной повестке этого парка, то такое начало - с этого фестиваля - это здорово», - заметила гостья эфира.
«Мы долго искали локацию, и в какой-то момент пришла идея сделать дендропарк чем-то большим, чем местом кормления уточек», - отметила Елизавета Барышникова.