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Общество

Фестиваль «Музыка на воде» пройдет при финансовой поддержке Министерства культуры

Фото: Дарья Хваткова.

Реализовать бесплатный масштабный фестиваль «Музыка на воде» Псковская областная филармония сможет при поддержке Министерства культуры России. Об этом сообщила директор учреждения Елизавета Барышникова в эфире ПАИ-live.

Она напомнила, что в августе и сентябре псковичей ждут три бесплатных концерта на открытом воздухе. «Все пройдет в лучших традициях огромных опен-эйров, которые собирают тысячи людей. У нас, конечно, будет меньше зрителей из-за ограничений», - отметила Елизавета Барышникова. Также для удобства гостей фестиваля на берегу установят пуфы и экран. Дома зрители смогут увидеть онлайн-трансляцию концертов.

Дирекция филармонии надеется, что дендропарк у Мирожского монастыря можно будет сделать популярным и интересным местом. «В это нужно вкладывать много сил, энергии и финансов. Нам очень повезло, что мы получили грант Министерства культуры. И если говорить о культурной повестке этого парка, то такое начало - с этого фестиваля - это здорово», - заметила гостья эфира.

«Мы долго искали локацию, и в какой-то момент пришла идея сделать дендропарк чем-то большим, чем местом кормления уточек», - отметила Елизавета Барышникова.

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