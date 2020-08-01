В августе Россия может возобновить авиасообщение со всеми странами

09:00, 01 августа 2020, ПАИ

Россия обсуждает вариант полного открытия международного авиасообщения с 11 августа. Окончательное решение будет зависеть от текущей эпидемиологической обстановки, пишет ТАСС.

С 1 августа Россия возобновила международное авиасообщение с Великобританией, Турцией и Танзанией. Также открыта граница Абхазии. Вице-премьер Татьяна Голикова отметила, что полёты будут возобновлены на условиях взаимности.

31 июля Австрия сняла запрет на регулярное пассажирское авиасообщение с 18 странами, включая Россию, при этом сохранив ограничения на въезд.