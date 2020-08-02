Михаил Ведерников: День железнодорожника – особенно значимый праздник для жителей Псковской области

13:00, 02 августа 2020, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил работников и ветеранов железнодорожного транспорта с профессиональным праздником – Днём железнодорожника, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

«День железнодорожника – один из самых старых праздников нашей страны, – напомнил глава региона. – Он был установлен в 1896 году, в день рождения Николая I, основоположника строительства железных дорог в России. За это время праздник на несколько лет забывался, изменялась дата, но традиция поздравлять работников этой важной отрасли сохранилась до наших дней».

Михаил Ведерников подчеркнул, что для жителей Псковской области День железнодорожника – особенно значимый праздник. «Стальная магистраль всегда имела большое значение для региона, связывая удалённые уголки с центром и столицами, обеспечивая перевозку людей и доставку грузов. Машинисты, бригадиры, регулировщики, проводники, диспетчеры, начальники вокзалов и станций – многие соотечественники связали свою профессию и жизнь с железной дорогой», – отметил он.

Губернатор рассказал, что в годы Великой Отечественной войны железнодорожники проводили срочную отправку мобилизованных на фронт, доставляли продовольствие и боеприпасы, эвакуировали из городов материальные ценности и людей. «Работники железной дороги создавали партизанские группы и устраивали диверсии, стараясь не допустить врага до Ленинграда и Москвы. Подвиг псковских железнодорожников останется навсегда в нашей памяти», – добавил он.

«Сегодня железная дорога является важнейшей отраслью экономики страны, – продолжил Михаил Ведерников. – Мы прилагаем все усилия для развития железнодорожного сообщения, запускаем высокоскоростные поезда, открываем новые направления. Так, в этом году железная дорога связала Псков с Великими Луками и Евпаторией. И эта работа будет продолжаться нами и дальше».

Глава региона поблагодарил всех сотрудников железнодорожной отрасли за добросовестный труд и преданность своей профессии. «Особое уважение – ветеранам железных дорог, тем, кто передаёт свой опыт, профессиональные знания и трудовые традиции молодому поколению. От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, успехов и новых открытий! С праздником!» – добавил Михаил Ведерников.