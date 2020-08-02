Определены победители Всероссийского полумарафона «ЗаБег.РФ» в Пскове

16:00, 02 августа 2020, ПАИ

Определены победители Всероссийского полумарафона «ЗаБег.РФ» в Пскове, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

На дистанции 21,1 км среди мужчин быстрейшими оказались Константин Лаврентьев (1:15:51), Евгений Гайдуков (1:17:46) и Сергей Шувалов (1:18:31), среди девушек – Алина Епифанова (1:44:46), Антонина Грачева (1:46:03) и Анна Тарасик (1:58:16).

На дистанции 10 км к финишу быстрее всех прибежали Евгений Бесчастных (0:34:35), Димитрий Балашов (0:35:04) и Максим Бобровский (0:35:34), а среди девушек – Ксения Желудева (0:47:18), Ульяна Быкова (0:50:46) и Екатерина Зуева (0:52:03).

На дистанции 5 км призовые места распределились следующим образом: среди мужчин победили Антон Гусаров (0:17:48), Артак Аракелян (0:17:49) и Дугар Рабданов (0:17:58), среди девушек – Елена Пикалова (0:21:10), Светлана Рябкина (0:22:15) и Елена Князева (0:23:39).

На благотворительной дистанции 1 520 м среди мужчин быстрейшими стали Вячеслав Алексеев, Констанин Бабичев и Сергей Алексеев, а среди женщин – Мария Михайлова, Марина Стронговская и Pauline Goluzo-Babich.

Самым старшим участником Всероссийского полумарафона «ЗаБег.РФ» в Пскове стал 70-летний Александр Петров. Всего в забегах 2 августа приняли участие около 200 человек.

В этом году «ЗаБег.РФ» объединился с фестивалем «Достигая цели!». Часть денежных средств, собранных со взносов участников на дистанции 1 520 метров, направят в благотворительный фонд «Линия жизни» для помощи тяжелобольным детям.