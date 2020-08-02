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Общество

Ушедшую за ягодами великолукскую пенсионерку нашли в лесу мёртвой

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82-летнюю жительницу деревни Болебино Шелковской волости Великолукского района Любовь Позднякову, ушедшую за ягодами, нашли в лесу мёртвой, сообщили Псковскому агентству информации в поисковом отряде «След».

Пожилая женщина ушла в лес 23 июля в 14:00. Подписчики группы отряда «След» в социальной сети «ВКонтакте» отметили, что тело женщины обнаружили с помощью беспилотного летательного аппарата между деревнями Болебино и Прохново Великолукского района.

1 августа в Куньинском районе нашли заблудившихся в лесу двух женщин, которые ушли за ягодами 31 июля.

 

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