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Общество

Всего один человек заразился коронавирусом в Псковской области за сутки

Фото Дарьи Хватковой

Всего один человек заразился коронавирусной инфекцией COVID-19 в Псковской области за сутки, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём Instagram. Единичный случай заражения подтвердили в Великих Луках.

Таким образом, общее количество заражённых в Псковской области возросло до 3 835. Всего выздоровели 2 714 человек (за сутки – 14). Число умерших от коронавируса остаётся неизменным – 54. Специалисты провели 65 614 исследований на коронавирус (за сутки – 284).

«Сегодня всего +1 новых случай при +14 выздоровевших. Даже учитывая, что на выходных тестов в сутки в два раза меньше, чем в будние дни, результат не может не радовать. В активных очагах также спокойно. Берегите себя!» – отметил губернатор.

Наибольшее количество случаев заражения зарегистрировано в Пскове (1 181), Великих Луках (775), Псковском (312), Островском (273), Великолукском (182), Порховском (144), Невельском (131) и Дновском (105) районах.

Также случая заражения выявлены в Плюсском (98), Гдовском (80), Новосокольническом (77), Бежаницком (51), Дедовичском (50), Палкинском (47), Стругокрасненском (43), Опочецком (42), Печорском (42), Куньинском (39), Красногородском (35), Себежском (24), Новоржевском (22), Пыталовском (21), Усвятском (20), Пустошкинском (17), Локнянском (13) и Пушкиногорском (11) районах.

Кроме этого, в частной стоматологической клинике в Пскове выявили очаг коронавируса, её закроют на самоизоляцию.

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