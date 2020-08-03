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Общество

Светлана Василькова: Директора школы в Пустошке назначат на конкурсной основе

Нового директора Пустошкинского центра образования выберут по конкурсу. Об этом корреспонденту Псковского агентства информации сообщила глава района Светлана Василькова, комментируя обращение родителей школьников к губернатору Псковской области с просьбой оставить на руководящей должности нынешнего директора Оксану Бугрякову.

Глава района пояснила, что, несмотря на то что контракт может быть продлен автоматически, нового директора выберут на конкурсной основе. К конкурсу будут представлены разные кандидатуры с соответствующим уровнем образования и стажа. Кроме того, участвовать в конкурсном отборе сможет и нынешний руководитель. 

 «В отношении городской школы у меня с 2018 года висит три акта контрольных проверок с несколькими страницами нарушений. И это уже не первый год. Нарушения нашли в 2018, 2019 и 2020 годах. Этот вопрос мне еще предстоит рассмотреть, но факт в том, что нарушения повторяются из года в год», - отметила глава муниципалитета, объясняя свое желание сменить руководителя Центра образования в Пустошке.

Добавим, что в письме губернатору родители пустошкинских школьников отметили, что глава района лоббирует на должность директора кого-то из своих однопартийцев-яблочников.

Ранее директор Пустошкинского центра образования прокомментировала эту ситуацию.

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