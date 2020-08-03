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Общество

Индекс возобновления работы ресторанов в России достиг 84,2%

Фото Дарьи Хватковой.

В России индекс возобновления работы ресторанов достиг 82,4%. Такие данные приводит ТАСС со ссылкой на опрос, проведенный ресторанной премией Wheretoeat.

Новое значение индекса на утро 3 августа достигло 84,2%, что почти на 5 процентных пунктов больше индекса прошлой недели, когда он составлял 79,1%.

В большинстве регионов страны разрешили принимать гостей не только на летних террасах, но и в обеденных залах.

В Санкт-Петербурге на данный момент открылось 86,4% заведений (еще неделю назад - 62,9%), при этом каждое десятое до сих пор остаётся закрытым.

Наиболее сложная для ресторанного бизнеса картина наблюдается на Урале - открыты в том или ином формате только 70,5% ресторанов и кафе. При этом наибольший процент до сих пор закрытых (временно или навсегда) заведений наблюдается в Татарстане - 16,3%. Лучше всего дела обстоят в Москве и курортных городах Юга России. Здесь процент работающих ресторанов составляет 94,2% и 89,1% соответственно.

В Псковской области кафе и рестораны возобновили работу для посетителей в зале с 15 июля. Как псковский общепит вышел из карантина, читайте в материале ПАИ.

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