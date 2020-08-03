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Общество

Два российских школьника сдали ЕГЭ на 400 баллов

Фото Андрея Степанова.

В 2020 году два человека сдали Единый государственный экзамен на 400 баллов. Об этом сообщил врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев, пишет РИА Новости.

В числе 300-балльников в этом году 26 человек, 200-балльников – 533 человека.

Руководитель ведомства отметил, что результаты выпускников этого года не сильно отличаются от прошлогодних, всплеска высокобалльников не наблюдается. Так, в 2019 году 400 баллов по четырем предметам на ЕГЭ также заработали два выпускника.

В 2020 году количество сдавших ЕГЭ в Псковской области уменьшилось, увеличилось количество стобалльников по двум предметам.

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