Два российских школьника сдали ЕГЭ на 400 баллов

14:27, 03 августа 2020, ПАИ

В 2020 году два человека сдали Единый государственный экзамен на 400 баллов. Об этом сообщил врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев, пишет РИА Новости.

В числе 300-балльников в этом году 26 человек, 200-балльников – 533 человека.

Руководитель ведомства отметил, что результаты выпускников этого года не сильно отличаются от прошлогодних, всплеска высокобалльников не наблюдается. Так, в 2019 году 400 баллов по четырем предметам на ЕГЭ также заработали два выпускника.

В 2020 году количество сдавших ЕГЭ в Псковской области уменьшилось, увеличилось количество стобалльников по двум предметам.