Михаил Ведерников: Обсуждение третьего этапа снятия ограничений начнётся сразу, как это станет возможным

22:33, 04 августа 2020, ПАИ

Обсуждение третьего этапа снятия ограничений в Псковской области начнётся сразу, как это станет возможным. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в Instagram, комментируя ситуацию с коронавирусом в регионе.

«Начались будни, тестирование снова ведётся в полную силу. Тем не менее, всего +4 новых случая при +23 выздоровевших. Снижение по сравнению с прошлой неделей значительное. Берегите себя!» – отметил он.

В Псковской области заразились коронавирусом 3 839 человек, выздоровели – 2 737, умерли – 55.