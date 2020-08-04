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Общество

Михаил Ведерников: Обсуждение третьего этапа снятия ограничений начнётся сразу, как это станет возможным

Обсуждение третьего этапа снятия ограничений в Псковской области начнётся сразу, как это станет возможным. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в Instagram, комментируя ситуацию с коронавирусом в регионе.

«Начались будни, тестирование снова ведётся в полную силу. Тем не менее, всего +4 новых случая при +23 выздоровевших. Снижение по сравнению с прошлой неделей значительное. Берегите себя!» – отметил он.

В Псковской области заразились коронавирусом 3 839 человек, выздоровели – 2 737, умерли – 55.

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