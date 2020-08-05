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Общество

Третий самолёт МЧС России вылетел в Бейрут

В Бейрут вылетел третий самолёт МЧС. Накануне там прогремел мощнейший взрыв, пишет РИА «Новости».

В Ливан вылетел транспортный самолёт Ил-76 и Superjet 100 с аэромобильным госпиталем, спасателями отряда «Центроспас», оперативной группой и психологами министерства. Всего на борту двух судов находятся 84 человека и три единицы техники.

Ранее сообщалось, что на этом самолёте планировалось отправить 15 специалистов Роспотребнадзора и необходимое оборудование для развёртывания лаборатории по выявлению новой коронавирусной инфекции. Все специалисты укомплектованы специальными костюмами и средствами защиты с учётом эпидемической обстановки с COVID-19. По данным МЧС, всего пятью рейсами в Бейрут будет направлено порядка 150 человек.

В результате взрыва без жилья осталось порядка 300 тысяч человек.

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