Великолукский «ЗЭТО» получил еще один заказ на цифровоую подстанцию «Спутник»

00:43, 09 августа 2020, ПАИ

Великолукский «ЗЭТО» получил заказ на еще одну цифровую подстанцию «Спутник». Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников с своем еженедельном видеообращении к подписчикам в Instagram.

Михаил Ведерников напомнил, что на прошлой неделе побывал в Воронеже на открытии новой цифровой подстанции «Спутник». Оборудование для нее изготавливал великолукский «ЗЭТО».

«Это промышленный объект, управление которым происходит полностью в дистанционном режиме. Очень современная и перспективная разработка, которая, по большей части, была сделана силами нашего предприятия «ЗЭТО», - пояснид губернатор и рассказал, что на необходимое оборудование в Великих Луках было разработано еще пять лет назад, но в силу разных причин не могло выйти на рынок.

«Вместе с руководством «МРСК Центра» мы сделали всё необходимое, чтобы эта задумка стала реальностью. И более того,

уже сейчас появился еще один заказ у предприятия на подобную подстанцию», - сообщил Ведерников.

Также глава региона поздравил руководство и коллектив «ЗЭТО» с реализацией ещё одного крайне сложного проекта и напомнил, что недавно оборудование, сделанное на заводе, было поставлено во Францию как элемент крупнейшего в мире экспериментального термоядерного реактора. Это один из самых крупных научных мировых проектов общей стоимостью более 20 млрд долларов и для всего региона это также большой успех.