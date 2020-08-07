1216 жителей Пскова заболели коронавирусом

11:49, 07 августа 2020, ПАИ

В Пскове за сутки еще семь человек заразились коронавирусной инфекцией. Такие данные приводит telegram-канал «COVID-19. Псковская область».

Количество инфицированных в городе достигло 1216.

Всего в регионе заболели коронавирусом 3908 человек (за последние сутки – 19), выздоровели 2823 (+32), скончались 55.

Больше всего случаев COVID-19 зарегистрировано в Пскове, а также в Великих Луках (783), Псковском районе (318), Островском (276) и Великолукском (182) районах.