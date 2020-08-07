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Общество

Председатель правления РИО побывал на раскопе в деревне Горожане

Председатель правления Российского исторического общества, исполнительный директор фонда «История Отечества» Константин Могилевский приехал в Псковскую область с рабочим визитом и обсудил с журналистами раскоп около деревни Горожане, сообщается в группе Государственного архива Псковской области в социальной сети «ВКонтакте».

Константин Могилевский посетил деревню Горожане Новосокольнического района, где сейчас идут археологические раскопки на месте торгово-ремесленного поселения X-XI веков.

Фото: «Великолукская правда. Новости».

По мнению директора фонда, участие молодежи в таких проектах очень важно. «Когда люди со школьной скамьи приобщаются к подобной работе, это остается у них на всю жизнь», - отметил он.

На данный момент в рамках Летней школы 2020 года археологи вместе с волонтерами сделали на раскопе в деревне Горожане более 100 находок

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